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    CBA currency exchange rates (15.10.2026)

    Finance
    • 15 October, 2026
    • 09:20
    CBA currency exchange rates (15.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.06% to 1.9067 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.7% to 2.0148 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9067

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0148

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1821

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1260

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0783

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2540

    1 DKK (Danish krone)

    0.2551

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6546

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2514

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1706

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0486

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5482

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1964

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4526

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3762

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5238

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0949

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1791

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6135

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4364

    1 RON (Romanian leu)

    0.3573

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3258

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4528

    1 SDR (IMF)

    2.2998

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0344

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0378

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0763

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9551

    Gold (1 ounce)

    7,046.8995

    Silver (1 ounce)

    95.2379

    Platinum (1 ounce)

    2,735.2320

    Palladium (1 ounce)

    1,887.5950
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)
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