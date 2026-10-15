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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2026)

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06% artaraq 1,9067 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0148 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9067

    100 Rusiya rublu

    2,0148

    1 Avstraliya dolları

    1,1821

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1260

    1 Çexiya kronu

    0,0783

    1 Çin yuanı

    0,2540

    1 Danimarka kronu

    0,2551

    1 Gürcü larisi

    0,6546

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2514

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1706

    1 İsveçrə frankı

    2,0486

    1 İsrail şekeli

    0,5482

    1 Kanada dolları

    1,1964

    1 Küveyt dinarı

    5,4526

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3762

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5238

    1 Moldova leyi

    0,0949

    1 Norveç kronu

    0,1791

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6135

    1 Polşa zlotası

    0,4364

    1 Rumıniya leyi

    0,3573

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3258

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2998

    Türk lirəsi

    0,0344

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0378

    Yapon yeni

    1,0763

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9551

    Qızıl

    7046,8995

    Gümüş

    95,2379

    Platin

    2735,2320

    Palladium

    1887,5950
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı Manatın məzənnəsi
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)
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