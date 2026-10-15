Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2026)
- 15 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06% artaraq 1,9067 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0148 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9067
|
100 Rusiya rublu
|
2,0148
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1821
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1260
|
1 Çexiya kronu
|
0,0783
|
1 Çin yuanı
|
0,2540
|
1 Danimarka kronu
|
0,2551
|
1 Gürcü larisi
|
0,6546
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2514
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1706
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0486
|
1 İsrail şekeli
|
0,5482
|
1 Kanada dolları
|
1,1964
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4526
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3762
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5238
|
1 Moldova leyi
|
0,0949
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6135
|
1 Polşa zlotası
|
0,4364
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3573
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3258
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2998
|
Türk lirəsi
|
0,0344
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0763
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9551
|
Qızıl
|
7046,8995
|
Gümüş
|
95,2379
|
Platin
|
2735,2320
|
Palladium
|
1887,5950