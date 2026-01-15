Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9778 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,5%, до 2,1676 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9778

    100 российских рублей

    2,1676

    1 австралийский доллар

    1,1345

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2439

    1 датская крона

    0,2647

    1 грузинский лари

    0,6307

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2820

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1846

    1 швейцарский франк

    2,1219

    1 израильский шекель

    0,5394

    1 канадский доллар

    1,2228

    1 кувейтский динар

    5,5199

    100 казахстанских тенге

    0,3330

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5122

    1 молдавский лей

    0,0995

    1 норвежская крона

    0,1688

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6070

    1 польский злотый

    0,4696

    1 румынский лей

    0,3888

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3194

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3203

    1 Турецкая лира

    0,0394

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0392

    100 Японских йен

    1,0719

    1 Новозеландский доллар

    0,9745

    Золото

    7805,8560

    Серебро

    149,2053

    Платина

    3933,0435

    Палладий

    3024,2490
