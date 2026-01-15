Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)
- 15 января, 2026
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9778 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,5%, до 2,1676 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9778
|
100 российских рублей
|
2,1676
|
1 австралийский доллар
|
1,1345
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2439
|
1 датская крона
|
0,2647
|
1 грузинский лари
|
0,6307
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2820
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1846
|
1 швейцарский франк
|
2,1219
|
1 израильский шекель
|
0,5394
|
1 канадский доллар
|
1,2228
|
1 кувейтский динар
|
5,5199
|
100 казахстанских тенге
|
0,3330
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5122
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1688
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6070
|
1 польский злотый
|
0,4696
|
1 румынский лей
|
0,3888
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3194
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3203
|
1 Турецкая лира
|
0,0394
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0392
|
100 Японских йен
|
1,0719
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9745
|
Золото
|
7805,8560
|
Серебро
|
149,2053
|
Платина
|
3933,0435
|
Палладий
|
3024,2490