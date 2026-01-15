Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Iran protests
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Iran protests

    CBA currency exchange rates (15.01.2026)

    Finance
    • 15 January, 2026
    • 09:35
    CBA currency exchange rates (15.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.09% to 1.9778 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.5% to 2.1676 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9778

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1676

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1345

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2439

    1 DKK (Danish krone)

    0.2647

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6307

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2820

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1846

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1219

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5394

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2228

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5199

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3330

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5122

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0995

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1688

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6070

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4696

    1 RON (Romanian leu)

    0.3888

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3194

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3203

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0394

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0392

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0719

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9745

    Gold (1 ounce)

    7,805.8560

    Silver (1 ounce)

    149.2053

    Platinum (1 ounce)

    3,933.0435

    Palladium (1 ounce)

    3,024.2490
    Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Latest News

    10:41

    Brent falls to $64.37 per barrel amid Trump's comments

    Other countries
    10:28

    Azerbaijan Railways reports rise in block train arrivals in 2025

    Infrastructure
    10:10

    US President Trump questions Crown Prince Reza Pahlavi's ability to lead Iran if regime falls

    Other countries
    09:59

    Price of Azerbaijani oil slightly falls

    Energy
    09:51

    Reza Pahlavi outlines secular vision for Iran after Islamic Republic

    Region
    09:35

    CBA currency exchange rates (15.01.2026)

    Finance
    09:20

    Zelenskyy: Ukraine declares state of emergency in energy sector

    Other countries
    09:17
    Photo

    Iran reopens airspace after temporary closure forced flights to reroute

    Region
    09:08

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.01.2026)

    Finance
    All News Feed