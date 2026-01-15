İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9778 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1676 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9778

    100 Rusiya rublu

    2,1676

    1 Avstraliya dolları

    1,1345

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2439

    1 Danimarka kronu

    0,2647

    1 Gürcü larisi

    0,6307

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2820

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1846

    1 İsveçrə frankı

    2,1219

    1 İsrail şekeli

    0,5394

    1 Kanada dolları

    1,2228

    1 Küveyt dinarı

    5,5199

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3330

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5122

    1 Moldova leyi

    0,0995

    1 Norveç kronu

    0,1688

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6070

    1 Polşa zlotası

    0,4696

    1 Rumıniya leyi

    0,3888

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3194

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3203

    Türk lirəsi

    0,0394

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0392

    Yapon yeni

    1,0719

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9745

    Qızıl

    7805,8560

    Gümüş

    149,2053

    Platin

    3933,0435

    Palladium

    3024,2490
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:15

    "Real" Alvaro Arbeloa ilə də yollarını ayıra bilər

    Futbol
    09:09

    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)

    Maliyyə
    09:03

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    Qaxda qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.01.2026)

    Maliyyə
    08:52
    Foto

    İran hava məkanını açıb - YENİLƏNİB

    Region
    08:34

    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:15

    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti