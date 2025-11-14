Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% и составил 1,9792 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7%, до 2,1079 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9792

    100 российских рублей

    2,1079

    1 австралийский доллар

    1,1104

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0119

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1170

    1 чешская крона

    0,0818

    1 китайский юань

    0,2397

    1 датская крона

    0,2650

    1 грузинский лари

    0,6284

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2346

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1810

    1 швейцарский франк

    2,1469

    1 израильский шекель

    0,5270

    1 канадский доллар

    1,2118

    1 кувейтский динар

    5,5432

    100 казахстанских тенге

    0,3244

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5149

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1699

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6029

    1 польский злотый

    0,4676

    1 румынский лей

    0,3892

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3082

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3122

    1 Турецкая лира

    0,0402

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,1009

    1 Новозеландский доллар

    0,9657

    Золото

    7145,3295

    Серебро

    90,1731

    Платина

    2721,1135

    Палладий

    2462,5520
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)

    Лента новостей