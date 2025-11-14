Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)
- 14 ноября, 2025
- 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% и составил 1,9792 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7%, до 2,1079 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9792
|
100 российских рублей
|
2,1079
|
1 австралийский доллар
|
1,1104
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0119
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1170
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
1 китайский юань
|
0,2397
|
1 датская крона
|
0,2650
|
1 грузинский лари
|
0,6284
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2346
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1810
|
1 швейцарский франк
|
2,1469
|
1 израильский шекель
|
0,5270
|
1 канадский доллар
|
1,2118
|
1 кувейтский динар
|
5,5432
|
100 казахстанских тенге
|
0,3244
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5149
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1699
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6029
|
1 польский злотый
|
0,4676
|
1 румынский лей
|
0,3892
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3082
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3122
|
1 Турецкая лира
|
0,0402
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1009
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9657
|
Золото
|
7145,3295
|
Серебро
|
90,1731
|
Платина
|
2721,1135
|
Палладий
|
2462,5520