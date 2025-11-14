CBA currency exchange rates (14.11.2025)

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    Finance
    • 14 November, 2025
    • 09:52
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.5% to 1.9792 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.7% to 2.1079 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9792

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1079

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1104

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0119

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1170

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2397

    1 DKK (Danish krone)

    0.2650

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6284

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2346

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1810

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1469

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5270

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2118

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5432

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3244

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5149

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1010

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1699

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6029

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4676

    1 RON (Romanian leu)

    0.3892

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3082

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3122

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0402

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1009

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9657

    Gold (1 ounce)

    7,145.3295

    Silver (1 ounce)

    90.1731

    Platinum (1 ounce)

    2,721.1135

    Palladium (1 ounce)

    2,462.5520
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

