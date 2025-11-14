İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:12
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9792 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1079 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9792

    100 Rusiya rublu

    2,1079

    1 Avstraliya dolları

    1,1104

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0119

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1170

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2397

    1 Danimarka kronu

    0,2650

    1 Gürcü larisi

    0,6284

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2346

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1810

    1 İsveçrə frankı

    2,1469

    1 İsrail şekeli

    0,5270

    1 Kanada dolları

    1,2118

    1 Küveyt dinarı

    5,5432

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3244

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5149

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1699

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6029

    1 Polşa zlotası

    0,4676

    1 Rumıniya leyi

    0,3892

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3082

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3122

    Türk lirəsi

    0,0402

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,1009

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9657

    Qızıl

    7145,3295

    Gümüş

    90,1731

    Platin

    2721,1135

    Palladium

    2462,5520
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

