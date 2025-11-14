Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)
- 14 noyabr, 2025
- 09:12
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9792 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1079 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9792
|
100 Rusiya rublu
|
2,1079
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1104
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0119
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1170
|
1 Çexiya kronu
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
0,2397
|
1 Danimarka kronu
|
0,2650
|
1 Gürcü larisi
|
0,6284
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2346
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1810
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1469
|
1 İsrail şekeli
|
0,5270
|
1 Kanada dolları
|
1,2118
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5432
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3244
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5149
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1699
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6029
|
1 Polşa zlotası
|
0,4676
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3892
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3082
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3122
|
Türk lirəsi
|
0,0402
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,1009
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9657
|
Qızıl
|
7145,3295
|
Gümüş
|
90,1731
|
Platin
|
2721,1135
|
Palladium
|
2462,5520