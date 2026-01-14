Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)

    Финансы
    • 14 января, 2026
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, до 1,9795 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,61%, до 2,1559 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9795

    100 российских рублей

    2,1559

    1 австралийский доллар

    1,1384

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1150

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2437

    1 датская крона

    0,2649

    1 грузинский лари

    0,6311

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2847

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1844

    1 швейцарский франк

    2,1214

    1 израильский шекель

    0,5398

    1 канадский доллар

    1,2242

    1 кувейтский динар

    5,5215

    100 казахстанских тенге

    0,3337

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5127

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1687

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6071

    1 польский злотый

    0,4701

    1 румынский лей

    0,3888

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3195

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3215

    1 Турецкая лира

    0,0394

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0678

    1 Новозеландский доллар

    0,9765

    Золото

    7871,7395

    Серебро

    154,3277

    Платина

    4140,4350

    Палладий

    3240,3785
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)

