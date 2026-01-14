Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)
- 14 января, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, до 1,9795 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,61%, до 2,1559 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9795
|
100 российских рублей
|
2,1559
|
1 австралийский доллар
|
1,1384
|
1 белорусский рубль
|
0,5778
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1150
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2437
|
1 датская крона
|
0,2649
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2847
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1844
|
1 швейцарский франк
|
2,1214
|
1 израильский шекель
|
0,5398
|
1 канадский доллар
|
1,2242
|
1 кувейтский динар
|
5,5215
|
100 казахстанских тенге
|
0,3337
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5127
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6071
|
1 польский злотый
|
0,4701
|
1 румынский лей
|
0,3888
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3195
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3215
|
1 Турецкая лира
|
0,0394
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0678
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9765
|
Золото
|
7871,7395
|
Серебро
|
154,3277
|
Платина
|
4140,4350
|
Палладий
|
3240,3785