    CBA currency exchange rates (14.01.2026)

    Finance
    • 14 January, 2026
    • 09:30
    CBA currency exchange rates (14.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.19% to 1.9795 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.61% to 2.1559 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9795

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1559

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1384

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1150

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0817

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2437

    1 DKK (Danish krone)

    0.2649

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2847

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1844

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1214

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5398

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2242

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5215

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3337

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5127

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1005

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1687

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6071

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4701

    1 RON (Romanian leu)

    0.3888

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3195

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3215

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0394

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0394

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0678

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9765

    Gold (1 ounce)

    7,871.7395

    Silver (1 ounce)

    154.3277

    Platinum (1 ounce)

    4,140.4350

    Palladium (1 ounce)

    3,240.3785
