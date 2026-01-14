İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,19 % azalaraq 1,9795 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,61 % azalaraq 2,1559 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9795

    100 Rusiya rublu

    2,1559

    1 Avstraliya dolları

    1,1384

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1150

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2437

    1 Danimarka kronu

    0,2649

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2847

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1844

    1 İsveçrə frankı

    2,1214

    1 İsrail şekeli

    0,5398

    1 Kanada dolları

    1,2242

    1 Küveyt dinarı

    5,5215

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3337

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5127

    1 Moldova leyi

    0,1005

    1 Norveç kronu

    0,1687

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6071

    1 Polşa zlotası

    0,4701

    1 Rumıniya leyi

    0,3888

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3195

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3215

    Türk lirəsi

    0,0394

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0678

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9765

    Qızıl

    7871,7395

    Gümüş

    154,3277

    Platin

    4140,4350

    Palladium

    3240,3785
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)
    CBA currency exchange rates (14.01.2026)

