Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% и составил 1,9703 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3% - до 2,0942 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9703

    100 российских рублей

    2,0942

    1 австралийский доллар

    1,1147

    1 белорусский рубль

    0,5699

    1 болгарский лев

    1,0074

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2393

    1 датская крона

    0,2639

    1 грузинский лари

    0,6285

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2310

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1799

    1 швейцарский франк

    2,1289

    1 израильский шекель

    0,5317

    1 канадский доллар

    1,2135

    1 кувейтский динар

    5,5362

    100 казахстанских тенге

    0,3240

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5122

    1 молдавский лей

    0,1002

    1 норвежская крона

    0,1687

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6044

    1 польский злотый

    0,4654

    1 румынский лей

    0,3876

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3064

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3093

    1 Турецкая лира

    0,0402

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0980

    1 Новозеландский доллар

    0,9612

    Золото

    7155,6060

    Серебро

    91,7527

    Платина

    2754,6120

    Палладий

    2524,1430
    Центробанк курсы валют
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)
    CBA currency exchange rates (13.11.2025)

    Последние новости

    09:36

    Прогноз EIA по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год остался неизменным

    Энергетика
    09:28

    ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе

    Футбол
    09:28

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:22

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта

    Индивидуальные
    09:18

    Азербайджан обсудил с ЕБРР будущие планы в сфере управления водными ресурсами

    Финансы
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

    Другие страны
    08:41

    Boeing обязали выплатить больше $28 млн за гибель сотрудницы ООН в авиакатастрофе

    Другие страны
    Лента новостей