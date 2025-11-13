Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)
- 13 ноября, 2025
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% и составил 1,9703 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3% - до 2,0942 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9703
|
100 российских рублей
|
2,0942
|
1 австралийский доллар
|
1,1147
|
1 белорусский рубль
|
0,5699
|
1 болгарский лев
|
1,0074
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1159
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2393
|
1 датская крона
|
0,2639
|
1 грузинский лари
|
0,6285
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2310
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1799
|
1 швейцарский франк
|
2,1289
|
1 израильский шекель
|
0,5317
|
1 канадский доллар
|
1,2135
|
1 кувейтский динар
|
5,5362
|
100 казахстанских тенге
|
0,3240
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5122
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6044
|
1 польский злотый
|
0,4654
|
1 румынский лей
|
0,3876
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3064
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3093
|
1 Турецкая лира
|
0,0402
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0980
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9612
|
Золото
|
7155,6060
|
Серебро
|
91,7527
|
Платина
|
2754,6120
|
Палладий
|
2524,1430