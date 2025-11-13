Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games

    CBA currency exchange rates (13.11.2025)

    Finance
    • 13 November, 2025
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (13.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.2% to 1.9703 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.3% to 2.0942 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9703

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0942

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1147

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5699

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0074

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1159

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2393

    1 DKK (Danish krone)

    0.2639

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6285

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2310

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1799

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1289

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5317

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2135

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5362

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3240

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5122

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1002

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1687

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6044

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4654

    1 RON (Romanian leu)

    0.3876

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3064

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3093

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0402

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0980

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9612

    Gold (1 ounce)

    7,155.6060

    Silver (1 ounce)

    91.7527

    Platinum (1 ounce)

    2,754.6120

    Palladium (1 ounce)

    2,524.1430
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)

    Latest News

    10:37

    Azerbaijan, IFC discuss attracting private investors to AZAL, Baku Shipyard

    Infrastructure
    10:29

    S&P upgrades SOCAR's credit rating to 'BB'

    Energy
    10:14
    Photo

    President Ilham Aliyev receives delegation of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

    Foreign policy
    10:11
    Video

    Foreign nationals who filmed inappropriate videos at Alley of Martyrs in Baku brought to court

    Incident
    10:00
    Photo

    Azerbaijan Fish Farm Represented Azerbaijan at Busan International Seafood & Fisheries Expo 2025

    Business
    09:48

    Price of Azerbaijani oil falls by over $2

    Energy
    09:36

    Azerbaijan mulls future water management plans with EBRD

    Finance
    09:28

    EIA maintains Azerbaijan's 2025 daily oil production forecast

    Energy
    09:25

    CBA currency exchange rates (13.11.2025)

    Finance
    All News Feed