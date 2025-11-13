Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)
- 13 noyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9703 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0942 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9703
|
100 Rusiya rublu
|
2,0942
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1147
|
1 Belarus rublu
|
0,5699
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0074
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2393
|
1 Danimarka kronu
|
0,2639
|
1 Gürcü larisi
|
0,6285
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2310
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1799
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1289
|
1 İsrail şekeli
|
0,5317
|
1 Kanada dolları
|
1,2135
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5362
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3240
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5122
|
1 Moldova leyi
|
0,1002
|
1 Norveç kronu
|
0,1687
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6044
|
1 Polşa zlotası
|
0,4654
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3876
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3064
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3093
|
Türk lirəsi
|
0,0402
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,0980
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9612
|
Qızıl
|
7155,6060
|
Gümüş
|
91,7527
|
Platin
|
2754,6120
|
Palladium
|
2524,1430