    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9703 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0942 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9703

    100 Rusiya rublu

    2,0942

    1 Avstraliya dolları

    1,1147

    1 Belarus rublu

    0,5699

    1 Bolqarıstan levi

    1,0074

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1159

    1 Çexiya kronu

    0,0813

    1 Çin yuanı

    0,2393

    1 Danimarka kronu

    0,2639

    1 Gürcü larisi

    0,6285

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2310

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1799

    1 İsveçrə frankı

    2,1289

    1 İsrail şekeli

    0,5317

    1 Kanada dolları

    1,2135

    1 Küveyt dinarı

    5,5362

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3240

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5122

    1 Moldova leyi

    0,1002

    1 Norveç kronu

    0,1687

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6044

    1 Polşa zlotası

    0,4654

    1 Rumıniya leyi

    0,3876

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3064

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3093

    Türk lirəsi

    0,0402

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0980

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9612

    Qızıl

    7155,6060

    Gümüş

    91,7527

    Platin

    2754,6120

    Palladium

    2524,1430
