    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, до 1,9816 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,4%, до 2,1521 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9816

    100 российских рублей

    2,1521

    1 австралийский доллар

    1,1382

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1157

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2437

    1 датская крона

    0,2652

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2820

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1850

    1 швейцарский франк

    2,1278

    1 израильский шекель

    0,5400

    1 канадский доллар

    1,2233

    1 кувейтский динар

    5,5313

    100 казахстанских тенге

    0,3328

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5132

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1686

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6069

    1 польский злотый

    0,4705

    1 румынский лей

    0,3891

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3209

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3201

    1 Турецкая лира

    0,0394

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0754

    1 Новозеландский доллар

    0,9764

    Золото

    7766,3055

    Серебро

    141,8783

    Платина

    3992,3140

    Палладий

    3187,8145
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)
    CBA currency exchange rates (12.01.2026)

