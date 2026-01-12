Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)
- 12 января, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, до 1,9816 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,4%, до 2,1521 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9816
|
100 российских рублей
|
2,1521
|
1 австралийский доллар
|
1,1382
|
1 белорусский рубль
|
0,5778
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1157
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2437
|
1 датская крона
|
0,2652
|
1 грузинский лари
|
0,6308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2820
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1850
|
1 швейцарский франк
|
2,1278
|
1 израильский шекель
|
0,5400
|
1 канадский доллар
|
1,2233
|
1 кувейтский динар
|
5,5313
|
100 казахстанских тенге
|
0,3328
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5132
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1686
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6069
|
1 польский злотый
|
0,4705
|
1 румынский лей
|
0,3891
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3209
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3201
|
1 Турецкая лира
|
0,0394
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0754
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9764
|
Золото
|
7766,3055
|
Серебро
|
141,8783
|
Платина
|
3992,3140
|
Палладий
|
3187,8145