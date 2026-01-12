CBA currency exchange rates (12.01.2026)
- 12 January, 2026
- 09:19
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.03% to 1.9816 manats, and 100 Russian rubles increased by 1.4% to 2.1521 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9816
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1521
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1382
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5778
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
-
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1157
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0817
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2437
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2652
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6308
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2181
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0189
|
1 GBP (British pound)
|
2.2820
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1850
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1278
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5400
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2233
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5313
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3328
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4662
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5132
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1010
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1686
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6069
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4705
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3891
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3209
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3201
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0394
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0394
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0754
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9764
|
Gold (1 ounce)
|
7,766.3055
|
Silver (1 ounce)
|
141.8783
|
Platinum (1 ounce)
|
3,992.3140
|
Palladium (1 ounce)
|
3,187.8145