İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)

    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9816 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % artaraq 2,1521 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9816

    100 Rusiya rublu

    2,1521

    1 Avstraliya dolları

    1,1382

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1157

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2437

    1 Danimarka kronu

    0,2652

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2181

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2820

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1850

    1 İsveçrə frankı

    2,1278

    1 İsrail şekeli

    0,5400

    1 Kanada dolları

    1,2233

    1 Küveyt dinarı

    5,5313

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3328

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5132

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1686

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6069

    1 Polşa zlotası

    0,4705

    1 Rumıniya leyi

    0,3891

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3209

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3201

    Türk lirəsi

    0,0394

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0754

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9764

    Qızıl

    7766,3055

    Gümüş

    141,8783

    Platin

    3992,3140

    Palladium

    3187,8145
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)
    CBA currency exchange rates (12.01.2026)

    Son xəbərlər

    09:22

    "Mançester Yunayted" 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:17

    Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:16

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçiriləcək

    Komanda
    09:11

    Lökbatanda 66 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    "Qarabağ", "Zirə" və "Sumqayıt" bu gün Türkiyədə yoxlama oyunlarına çıxacaq

    Futbol
    08:57

    Kolumbiya ABŞ-nin Venesuelaya endirdiyi zərbələrdən sonra milli antidron qalxanını işə salır

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Həftənin ilk günü paytaxtın bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:07

    Fernandeşin "X" hesabını ələ keçirən hakerlər Ronaldu barədə "insayd" paylaşıblar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti