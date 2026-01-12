Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)
- 12 yanvar, 2026
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9816 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % artaraq 2,1521 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9816
|
100 Rusiya rublu
|
2,1521
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1382
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1157
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2437
|
1 Danimarka kronu
|
0,2652
|
1 Gürcü larisi
|
0,6308
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2181
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2820
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1850
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1278
|
1 İsrail şekeli
|
0,5400
|
1 Kanada dolları
|
1,2233
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5313
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3328
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5132
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1686
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6069
|
1 Polşa zlotası
|
0,4705
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3891
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3209
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3201
|
Türk lirəsi
|
0,0394
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0754
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9764
|
Qızıl
|
7766,3055
|
Gümüş
|
141,8783
|
Platin
|
3992,3140
|
Palladium
|
3187,8145