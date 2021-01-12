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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,22%
Финансы
12 января 2021 г. 10:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 2,0641 маната, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0641

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,3078

1 Аргентинское песо

0,0199

1 Белорусский рубль

0,6584

1 Бразильский реал

0,3088

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1090

100 Вон Республики Корея

0,1544

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2357

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2775

1 Грузинский лари

0,5159

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,2983

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2044

1 Швейцарский франк

1,9072

1 Израильский шекель

0,5359

1 Канадский доллар

1,3296

1 Кувейтский динар

5,6000

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4185

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0987

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,1990

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4560

1 Сингапурский доллар

1,2766

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4484

1 Турецкая лира

0,2272

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0605

100 Японских йен

1,6300

1 Новозеландский доллар

1,2181

Золото (1 унция)

3144,9235

Серебро (1 унция)

42,7128

Платина (1 унция)

1801,8555

Палладий (1 унция)

4045,8130
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2021)

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