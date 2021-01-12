Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,22%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 2,0641 маната, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.