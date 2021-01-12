Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 2,0641 маната, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0641
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,3078
|
1 Аргентинское песо
|
0,0199
|
1 Белорусский рубль
|
0,6584
|
1 Бразильский реал
|
0,3088
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1090
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1544
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2357
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2775
|
1 Грузинский лари
|
0,5159
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2983
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2044
|
1 Швейцарский франк
|
1,9072
|
1 Израильский шекель
|
0,5359
|
1 Канадский доллар
|
1,3296
|
1 Кувейтский динар
|
5,6000
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4185
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0987
|
1 Египетский фунт
|
0,1086
|
1 Норвежская крона
|
0,1990
|
100 Узбекских сум
|
0,0163
|
1 Польский злотый
|
0,4560
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2766
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4484
|
1 Турецкая лира
|
0,2272
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0605
|
100 Японских йен
|
1,6300
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2181
|
Золото (1 унция)
|
3144,9235
|
Серебро (1 унция)
|
42,7128
|
Платина (1 унция)
|
1801,8555
|
Палладий (1 унция)
|
4045,8130