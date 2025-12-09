Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 1,98 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,2094 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9800

    100 российских рублей

    2,2094

    1 австралийский доллар

    1,1300

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0123

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1156

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2405

    1 датская крона

    0,2651

    1 грузинский лари

    0,6301

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2660

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1080

    1 израильский шекель

    0,5277

    1 канадский доллар

    1,2278

    1 кувейтский динар

    5,5380

    100 казахстанских тенге

    0,3327

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5146

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1679

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6034

    1 польский злотый

    0,4673

    1 румынский лей

    0,3890

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3104

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3178

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0901

    1 Новозеландский доллар

    0,9844

    Золото

    7116,3530

    Серебро

    98,9896

    Платина

    2808,1875

    Палладий

    2510,8150
