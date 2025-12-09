Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)
- 09 декабря, 2025
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07%, до 1,98 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,2094 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9800
|
100 российских рублей
|
2,2094
|
1 австралийский доллар
|
1,1300
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0123
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
1 датская крона
|
0,2651
|
1 грузинский лари
|
0,6301
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2660
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1080
|
1 израильский шекель
|
0,5277
|
1 канадский доллар
|
1,2278
|
1 кувейтский динар
|
5,5380
|
100 казахстанских тенге
|
0,3327
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5146
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1679
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6034
|
1 польский злотый
|
0,4673
|
1 румынский лей
|
0,3890
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3104
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3178
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0901
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9844
|
Золото
|
7116,3530
|
Серебро
|
98,9896
|
Платина
|
2808,1875
|
Палладий
|
2510,8150