CBA currency exchange rates (09.12.2025)
- 09 December, 2025
- 09:32
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.07% to 1.9800 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.6% to 2.2094 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
1.7000
1 EUR (Euro)
1.9800
100 RUB (Russian ruble)
2.2094
1 AUD (Australian dollar)
1.1300
1 BYN (Belarusian ruble)
0.5745
1 BGN (Bulgarian lev)
1.0123
1 AED (UAE dirham)
0.4629
100 KRW (South Korean won)
0.1156
1 CZK (Czech koruna)
0.0815
1 CNY (Chinese yuan)
0.2405
1 DKK (Danish krone)
0.2651
1 GEL (Georgian lari)
0.6301
1 HKD (Hong Kong dollar)
0.2185
1 INR (Indian rupee)
0.0189
1 GBP (British pound)
2.2660
10,000 IRR (Iranian rial)
-
1 SEK (Swedish krona)
0.1811
1 CHF (Swiss franc)
2.1080
1 ILS (Israeli shekel)
0.5277
1 CAD (Canadian dollar)
1.2278
1 KWD (Kuwaiti dinar)
5.5380
1 KZT (Kazakhstani tenge)
0.3327
1 QAR (Qatari riyal)
0.4664
1 KGS (Kyrgyzstani som)
0.0194
100 HUF (Hungarian forint)
0.5146
1 MDL (Moldovan leu)
0.1007
1 NOK (Norwegian krone)
0.1679
100 UZS (Uzbekistani som)
0.0142
100 PKR (Pakistani rupee)
0.6034
1 PLN (Polish złoty)
0.4673
1 RON (Romanian leu)
0.3890
1 RSD (Serbian dinar)
0.0168
1 SGD (Singapore dollar)
1.3104
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
0.4530
1 SDR (IMF)
2.3178
1 TRY (Turkish lira)
0.0400
1TMT (New Turkmenistan Manat)
0.4857
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
0.0403
100 JPY (Japanese yen)
1.0901
1 NZD (New Zealand dollar)
0.9844
Gold (1 ounce)
7,116.3530
Silver (1 ounce)
98.9896
Platinum (1 ounce)
2,808.1875
Palladium (1 ounce)
2,510.8150