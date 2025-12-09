İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2025)

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 1,9800 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,2094 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9800

    100 Rusiya rublu

    2,2094

    1 Avstraliya dolları

    1,1300

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0123

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1156

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2405

    1 Danimarka kronu

    0,2651

    1 Gürcü larisi

    0,6301

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2660

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1811

    1 İsveçrə frankı

    2,1080

    1 İsrail şekeli

    0,5277

    1 Kanada dolları

    1,2278

    1 Küveyt dinarı

    5,5380

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3327

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5146

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1679

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6034

    1 Polşa zlotası

    0,4673

    1 Rumıniya leyi

    0,3890

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3104

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3178

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0901

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9844

    Qızıl

    7116,3530

    Gümüş

    98,9896

    Platin

    2808,1875

    Palladium

    2510,8150
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)
    CBA currency exchange rates (09.12.2025)

    Son xəbərlər

    10:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:50
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edir

    Media
    09:49

    Azərbaycan millisinin 6 boksçusu dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    09:48

    Nazir müavini Doha Forumunda Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətindən danışıb

    Xarici siyasət
    09:37

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Energetika
    09:33

    Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    09:31

    "Sabah" Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:23

    Ağcabədidə avtomobil yaşayış evinin divarına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:19

    Tovuzda 3 yaşlı uşaq hovuzda boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti