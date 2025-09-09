Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2025)
- 09 сентября, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% до 2,0014 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,1%, до 2,0565 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0014
|
1 Российский рубль
|
2,0565
|
1 Австралийский доллар
|
1,1233
|
1 Белорусский рубль
|
0,5707
|
1 Болгарский леви
|
1,0215
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1225
|
1 Чешская крона
|
0,0822
|
1 Китайский юань
|
0,2387
|
1 Датская крона
|
0,2680
|
1 Грузинский лари
|
0,6314
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0193
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3077
|
100 Иранских риалов
|
0,0297
|
1 Шведская крона
|
0,1818
|
1 Швейцарский франк
|
2,1458
|
1 Израильский шекель
|
0,5120
|
1 Канадский доллар
|
1,2316
|
1 Кувейтский динар
|
5,5686
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3176
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5090
|
1 Молдавский лей
|
0,1022
|
1 Норвежская крона
|
0,1702
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6003
|
1 Польский злотый
|
0,4709
|
1 Румынский лей
|
0,3946
|
1 Сербский динар
|
0,0171
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3265
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3310
|
1 Турецкая лира
|
0,0412
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
1 Японская йена
|
1,1555
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0116
|
Золото (1 унция)
|
6213,3810
|
Серебро (1 унция)
|
70,3248
|
Платина (1 унция)
|
2374,5600
|
Палладиум (1 унция)
|
1951,6935