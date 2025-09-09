ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% до 2,0014 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,1%, до 2,0565 маната. 

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    2,0014

    1 Российский рубль

    2,0565

    1 Австралийский доллар

    1,1233

    1 Белорусский рубль

    0,5707

    1 Болгарский леви

    1,0215

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1225

    1 Чешская крона

    0,0822

    1 Китайский юань

    0,2387

    1 Датская крона

    0,2680

    1 Грузинский лари

    0,6314

    1 Гонконгский доллар

    0,2182

    1 Индийская рупия

    0,0193

    1 Британский фунт стерлингов

    2,3077

    100 Иранских риалов

    0,0297

    1 Шведская крона

    0,1818

    1 Швейцарский франк

    2,1458

    1 Израильский шекель

    0,5120

    1 Канадский доллар

    1,2316

    1 Кувейтский динар

    5,5686

    100 Казахстанских тенге

    0,3176

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0194

    100 Венгерских форинтов

    0,5090

    1 Молдавский лей

    0,1022

    1 Норвежская крона

    0,1702

    100 Узбекских сумов

    0,0137

    100 Пакистанских рупий

    0,6003

    1 Польский злотый

    0,4709

    1 Румынский лей

    0,3946

    1 Сербский динар

    0,0171

    1 Сингапурский доллар

    1,3265

    1 Саудовский риал

    0,4531

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3310

    1 Турецкая лира

    0,0412

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0413

    1 Японская йена

    1,1555

    1 Новозеландский доллар

    1,0116

    Золото (1 унция)

    6213,3810

    Серебро (1 унция)

    70,3248

    Платина (1 унция)

    2374,5600

    Палладиум (1 унция)

    1951,6935
