İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2025)

    Maliyyə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,0014 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 2,0565 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0014

    100 Rusiya rublu

    2,0565

    1 Avstraliya dolları

    1,1233

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0215

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1225

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2680

    1 Gürcü larisi

    0,6314

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3077

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1818

    1 İsveçrə frankı

    2,1458

    1 İsrail şekeli

    0,5120

    1 Kanada dolları

    1,2316

    1 Küveyt dinarı

    5,5686

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3176

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5090

    1 Moldova leyi

    0,1022

    1 Norveç kronu

    0,1702

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6003

    1 Polşa zlotası

    0,4709

    1 Rumıniya leyi

    0,3946

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3265

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3310

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0413

    Yapon yeni

    1,1555

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0116

    Qızıl

    6213,3810

    Gümüş

    70,3248

    Platin

    2374,5600

    Palladium

    1951,6935
    məzənnə Mərkəzi Bank
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2025)
    CBA currency exchange rates (09.09.2025)

    Son xəbərlər

    09:52

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:47

    NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    09:43

    Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edib

    Digər ölkələr
    09:41
    Foto

    ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olub

    Energetika
    09:37

    Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:35

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:35

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilib

    Futbol
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

    Energetika
    09:28

    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin dəfn olunacağı yer məlum olub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti