Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2025)
- 09 sentyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,0014 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 2,0565 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0014
|
100 Rusiya rublu
|
2,0565
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1233
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0215
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1225
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2680
|
1 Gürcü larisi
|
0,6314
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2182
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3077
|
10 000 İran rialı
|
0,0297
|
1 İsveç kronu
|
0,1818
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1458
|
1 İsrail şekeli
|
0,5120
|
1 Kanada dolları
|
1,2316
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5686
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3176
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5090
|
1 Moldova leyi
|
0,1022
|
1 Norveç kronu
|
0,1702
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6003
|
1 Polşa zlotası
|
0,4709
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3946
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3265
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3310
|
Türk lirəsi
|
0,0412
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0413
|
Yapon yeni
|
1,1555
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0116
|
Qızıl
|
6213,3810
|
Gümüş
|
70,3248
|
Platin
|
2374,5600
|
Palladium
|
1951,6935