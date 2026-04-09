Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2026)
- 09 апреля, 2026
- 09:26
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08%, до 1,9834 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,1%, до 2,171 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9834
100 российских рублей
2,1710
1 австралийский доллар
1,1971
1 белорусский рубль
0,5759
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1148
1 чешская крона
0,0813
1 китайский юань
0,2487
1 датская крона
0,2654
1 грузинский лари
0,6313
1 гонконгский доллар
0,2170
1 индийская рупия
0,0184
1 британский фунт
2,2781
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1823
1 швейцарский франк
2,1489
1 израильский шекель
0,5496
1 канадский доллар
1,2275
1 кувейтский динар
5,4973
100 казахстанских тенге
0,3559
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5250
1 молдавский лей
0,0983
1 норвежская крона
0,1774
100 узбекских сомов
0,0139
100 пакистанских рупий
0,6089
1 польский злотый
0,4664
1 румынский лей
0,3894
1 сербский динар
0,0169
1 сингапурский доллар
1,3338
1 Риал Саудовской Аравии
0,4530
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3285
1 Турецкая лира
0,0382
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0391
100 Японских йен
1,0709
1 Новозеландский доллар
0,9918
Золото
8026,6520
Серебро
125,9709
Платина
3443,8515
Палладий
2651,4220