    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2026)

    Финансы
    • 09 апреля, 2026
    • 09:26
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08%, до 1,9834 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,1%, до 2,171 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9834

    100 российских рублей

    2,1710

    1 австралийский доллар

    1,1971

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2487

    1 датская крона

    0,2654

    1 грузинский лари

    0,6313

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2781

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1823

    1 швейцарский франк

    2,1489

    1 израильский шекель

    0,5496

    1 канадский доллар

    1,2275

    1 кувейтский динар

    5,4973

    100 казахстанских тенге

    0,3559

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5250

    1 молдавский лей

    0,0983

    1 норвежская крона

    0,1774

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6089

    1 польский злотый

    0,4664

    1 румынский лей

    0,3894

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3338

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3285

    1 Турецкая лира

    0,0382

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0391

    100 Японских йен

    1,0709

    1 Новозеландский доллар

    0,9918

    Золото

    8026,6520

    Серебро

    125,9709

    Платина

    3443,8515

    Палладий

    2651,4220
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2026)
    CBA currency exchange rates (09.04.2026)

