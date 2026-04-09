    Ilham Aliyev US and Israel Operation Against Iran WUF13 Ilham Aliyev's visit to Georgia

    CBA currency exchange rates (09.04.2026)

    • 09 April, 2026
    • 09:27
    CBA currency exchange rates (09.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.08% to 1.9834 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.1% to 2.1710 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9834

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1710

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1971

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5759

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1148

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2487

    1 DKK (Danish krone)

    0.2654

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6313

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2781

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1823

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1489

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5496

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2275

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4973

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3559

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5250

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0983

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1774

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6089

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4664

    1 RON (Romanian leu)

    0.3894

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3338

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3285

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0382

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0391

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0709

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9918

    Gold (1 ounce)

    8,026.6520

    Silver (1 ounce)

    125.9709

    Platinum (1 ounce)

    3,443.8515

    Palladium (1 ounce)

    2,651.4220
    Central Bank Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2026)

