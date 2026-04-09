    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2026)

    Maliyyə
    • 09 aprel, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9834 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1710 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9834

    100 Rusiya rublu

    2,1710

    1 Avstraliya dolları

    1,1971

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0813

    1 Çin yuanı

    0,2487

    1 Danimarka kronu

    0,2654

    1 Gürcü larisi

    0,6313

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2781

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1823

    1 İsveçrə frankı

    2,1489

    1 İsrail şekeli

    0,5496

    1 Kanada dolları

    1,2275

    1 Küveyt dinarı

    5,4973

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3559

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5250

    1 Moldova leyi

    0,0983

    1 Norveç kronu

    0,1774

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6089

    1 Polşa zlotası

    0,4664

    1 Rumıniya leyi

    0,3894

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3338

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3285

    Türk lirəsi

    0,0382

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0391

    Yapon yeni

    1,0709

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9918

    Qızıl

    8026,6520

    Gümüş

    125,9709

    Platin

    3443,8515

    Palladium

    2651,4220
    Azərbaycan manatı ABŞ dolları Azərbaycan Mərkəzi Bank (AMB)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2026)
    CBA currency exchange rates (09.04.2026)

