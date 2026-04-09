Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2026)
- 09 aprel, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9834 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1710 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9834
|
100 Rusiya rublu
|
2,1710
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1971
|
1 Belarus rublu
|
0,5759
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1148
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2487
|
1 Danimarka kronu
|
0,2654
|
1 Gürcü larisi
|
0,6313
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2781
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1823
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1489
|
1 İsrail şekeli
|
0,5496
|
1 Kanada dolları
|
1,2275
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4973
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3559
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5250
|
1 Moldova leyi
|
0,0983
|
1 Norveç kronu
|
0,1774
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6089
|
1 Polşa zlotası
|
0,4664
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3894
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3338
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3285
|
Türk lirəsi
|
0,0382
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0391
|
Yapon yeni
|
1,0709
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9918
|
Qızıl
|
8026,6520
|
Gümüş
|
125,9709
|
Platin
|
3443,8515
|
Palladium
|
2651,4220