Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2026)
- 08 апреля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2%, до 1,9850 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,1687 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9850
100 российских рублей
2,1687
1 австралийский доллар
1,2013
1 белорусский рубль
0,5759
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1154
1 чешская крона
0,0813
1 китайский юань
0,2489
1 датская крона
0,2656
1 грузинский лари
0,6319
1 гонконгский доллар
0,2170
1 индийская рупия
0,0184
1 британский фунт
2,2808
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1824
1 швейцарский франк
2,1531
1 израильский шекель
0,5478
1 канадский доллар
1,2288
1 кувейтский динар
5,4971
100 казахстанских тенге
0,3630
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5283
1 молдавский лей
0,0974
1 норвежская крона
0,1776
100 узбекских сомов
0,0140
100 пакистанских рупий
0,6090
1 польский злотый
0,4667
1 румынский лей
0,3896
1 сербский динар
0,0169
1 сингапурский доллар
1,3340
1 Риал Саудовской Аравии
0,4527
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3144
1 Турецкая лира
0,0381
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0390
100 Японских йен
1,0735
1 Новозеландский доллар
0,9916
Золото
8165,1680
Серебро
130,3271
Платина
3461,0725
Палладий
2615,3480