    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2026)

    Финансы
    • 08 апреля, 2026
    • 09:17
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2%, до 1,9850 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,1687 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9850

    100 российских рублей

    2,1687

    1 австралийский доллар

    1,2013

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2489

    1 датская крона

    0,2656

    1 грузинский лари

    0,6319

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2808

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1824

    1 швейцарский франк

    2,1531

    1 израильский шекель

    0,5478

    1 канадский доллар

    1,2288

    1 кувейтский динар

    5,4971

    100 казахстанских тенге

    0,3630

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5283

    1 молдавский лей

    0,0974

    1 норвежская крона

    0,1776

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6090

    1 польский злотый

    0,4667

    1 румынский лей

    0,3896

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3340

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4527

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3144

    1 Турецкая лира

    0,0381

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0735

    1 Новозеландский доллар

    0,9916

    Золото

    8165,1680

    Серебро

    130,3271

    Платина

    3461,0725

    Палладий

    2615,3480
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)
    CBA currency exchange rates (08.04.2026)

