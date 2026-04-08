Ilham Aliyev US and Israel Operation Against Iran WUF13 Ilham Aliyev's visit to Georgia
    CBA currency exchange rates (08.04.2026)

    Finance
    • 08 April, 2026
    • 09:22
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 1.2% to 1.9850 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.1687 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9850

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1687

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2013

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5759

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2489

    1 DKK (Danish krone)

    0.2656

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6319

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2808

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1824

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1531

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5478

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2288

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4971

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3630

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5283

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0974

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1776

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6090

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4667

    1 RON (Romanian leu)

    0.3896

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3340

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4527

    1 SDR (IMF)

    2.3144

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0381

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0390

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0735

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9916

    Gold (1 ounce)

    8,165.1680

    Silver (1 ounce)

    130.3271

    Platinum (1 ounce)

    3,461.0725

    Palladium (1 ounce)

    2,615.3480
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2026)

