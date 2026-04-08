Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)
- 08 aprel, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,2 % artaraq 1,9850 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,1687 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9850
100 Rusiya rublu
2,1687
1 Avstraliya dolları
1,2013
1 Belarus rublu
0,5759
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1154
1 Çexiya kronu
0,0813
1 Çin yuanı
0,2489
1 Danimarka kronu
0,2656
1 Gürcü larisi
0,6319
1 Honq Konq dolları
0,2170
1 Hindistan rupisi
0,0184
1 İngilis funt sterlinqi
2,2808
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1824
1 İsveçrə frankı
2,1531
1 İsrail şekeli
0,5478
1 Kanada dolları
1,2288
1 Küveyt dinarı
5,4971
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3630
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5283
1 Moldova leyi
0,0974
1 Norveç kronu
0,1776
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6090
1 Polşa zlotası
0,4667
1 Rumıniya leyi
0,3896
1 Serbiya dinarı
0,0169
1 Sinqapur dolları
1,3340
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4527
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3144
Türk lirəsi
0,0381
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0390
Yapon yeni
1,0735
Yeni Zelandiya dolları
0,9916
Qızıl
8165,1680
Gümüş
130,3271
Platin
3461,0725
Palladium
2615,3480