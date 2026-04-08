    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)

    Maliyyə
    • 08 aprel, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,2 % artaraq 1,9850 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,1687 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9850

    100 Rusiya rublu

    2,1687

    1 Avstraliya dolları

    1,2013

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0813

    1 Çin yuanı

    0,2489

    1 Danimarka kronu

    0,2656

    1 Gürcü larisi

    0,6319

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2808

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1824

    1 İsveçrə frankı

    2,1531

    1 İsrail şekeli

    0,5478

    1 Kanada dolları

    1,2288

    1 Küveyt dinarı

    5,4971

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3630

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5283

    1 Moldova leyi

    0,0974

    1 Norveç kronu

    0,1776

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6090

    1 Polşa zlotası

    0,4667

    1 Rumıniya leyi

    0,3896

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3340

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4527

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3144

    Türk lirəsi

    0,0381

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0735

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9916

    Qızıl

    8165,1680

    Gümüş

    130,3271

    Platin

    3461,0725

    Palladium

    2615,3480
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2026)
    CBA currency exchange rates (08.04.2026)

