Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро остался на уровне 2,0182 маната, курс рубля поднялся на 0,46% - до 0,0221 маната.