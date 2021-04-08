Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро остался на уровне 2,0182 маната, курс рубля поднялся на 0,46% - до 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0182
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,2960
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6380
|
1 Бразильский реал
|
0,3027
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1168
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1521
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2384
|
1 Китайский юань
|
0,2596
|
1 Датская крона
|
0,2713
|
1 Грузинский лари
|
0,4970
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3396
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1972
|
1 Швейцарский франк
|
1,8294
|
1 Израильский шекель
|
0,5172
|
1 Канадский доллар
|
1,3484
|
1 Кувейтский динар
|
5,6319
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4109
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,2007
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4314
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2691
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4224
|
1 Турецкая лира
|
0,2080
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0598
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5493
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1935
|
Золото (1 унция)
|
2956,9545
|
Серебро (1 унция)
|
42,6645
|
Платина (1 унция)
|
2096,6610
|
Палладий (1 унция)
|
4465,8915