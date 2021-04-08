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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
8 апреля 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро остался на уровне 2,0182 маната, курс рубля поднялся на 0,46% - до 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0182

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,2960

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6380

1 Бразильский реал

0,3027

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1168

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2384

1 Китайский юань

0,2596

1 Датская крона

0,2713

1 Грузинский лари

0,4970

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3396

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1972

1 Швейцарский франк

1,8294

1 Израильский шекель

0,5172

1 Канадский доллар

1,3484

1 Кувейтский динар

5,6319

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4109

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,2007

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4314

1 Сингапурский доллар

1,2691

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4224

1 Турецкая лира

0,2080

1 Тайваньский доллар

0,0598

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5493

1 Новозеландский доллар

1,1935

Золото (1 унция)

2956,9545

Серебро (1 унция)

42,6645

Платина (1 унция)

2096,6610

Палладий (1 унция)

4465,8915
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2021)

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