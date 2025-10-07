Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9886 манат, а курс 100 российских рублей упал на 0,9% - до 2,0473 маната.

    Валюта

    Məzənnə

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9886

    1 Российский рубль

    2,0473

    1 Австралийский доллар

    1,1239

    1 Белорусский рубль

    0,5592

    1 Болгарский леви

    1,0168

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1206

    1 Чешская крона

    0,0818

    1 Китайский юань

    0,2387

    1 Датская крона

    0,2664

    1 Грузинский лари

    0,6265

    1 Гонконгский доллар

    0,2184

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2898

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1811

    1 Швейцарский франк

    2,1366

    1 Израильский шекель

    0,5187

    1 Канадский доллар

    1,2188

    1 Кувейтский динар

    5,5529

    100 Казахстанских тенге

    0,3127

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0194

    100 Венгерских форинтов

    0,5118

    1 Молдавский лей

    0,1019

    1 Норвежская крона

    0,1713

    100 Узбекских сумов

    0,0141

    100 Пакистанских рупий

    0,6043

    1 Польский злотый

    0,4675

    1 Румынский лей

    0,3906

    1 Сербский динар

    0,0170

    1 Сингапурский доллар

    1,3166

    1 Саудовский риал

    0,4533

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3221

    1 Турецкая лира

    0,0408

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    1 Японская йена

    1,1300

    1 Новозеландский доллар

    0,9904

    Золото (1 унция)

    6760,3390

    Серебро (1 унция)

    82,6366

    Платина (1 унция)

    2783,6650

    Палладиум (1 унция)

    2273,3420
