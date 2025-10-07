Ilham Aliyev 3rd CIS Games Organization of Turkic States
    CBA currency exchange rates (07.10.2025)

    Finance
    • 07 October, 2025
    • 09:51
    CBA currency exchange rates (07.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9886 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.9% to 2.0473 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9886

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0473

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1239

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0168

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1206

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2664

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6265

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2898

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1811

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1366

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5187

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2188

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5529

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3127

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5118

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1019

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1713

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6043

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4675

    1 RON (Romanian leu)

    0.3906

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3166

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3221

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0408

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0412

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1300

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9904

    Gold (1 ounce)

    6,760.3390

    Silver (1 ounce)

    82.6366

    Platinum (1 ounce)

    2,783.6650

    Palladium (1 ounce)

    2,273.3420
