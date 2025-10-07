Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2025)
Maliyyə
- 07 oktyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9886 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,0473 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9886
|
100 Rusiya rublu
|
2,0473
