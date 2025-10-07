İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2025)

    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9886 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,0473 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9886

    100 Rusiya rublu

    2,0473
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

