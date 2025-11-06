Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2025)

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 09:17
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9561 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,4%, до 2,0897 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9561

    100 российских рублей

    2,0897

    1 австралийский доллар

    1,1073

    1 белорусский рубль

    0,5699

    1 болгарский лев

    1,0001

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1175

    1 чешская крона

    0,0802

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2620

    1 грузинский лари

    0,6293

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2206

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1779

    1 швейцарский франк

    2,1005

    1 израильский шекель

    0,5222

    1 канадский доллар

    1,2054

    1 кувейтский динар

    5,5317

    100 казахстанских тенге

    0,3238

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5057

    1 молдавский лей

    0,0998

    1 норвежская крона

    0,1666

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6039

    1 польский злотый

    0,4596

    1 румынский лей

    0,3847

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3021

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3030

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,1041

    1 Новозеландский доллар

    0,9631

    Золото

    6781,0280

    Серебро

    82,0633

    Платина

    2654,0230

    Палладий

    2428,0590
