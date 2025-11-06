Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2025)
- 06 ноября, 2025
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9561 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,4%, до 2,0897 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9561
|
100 российских рублей
|
2,0897
|
1 австралийский доллар
|
1,1073
|
1 белорусский рубль
|
0,5699
|
1 болгарский лев
|
1,0001
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1175
|
1 чешская крона
|
0,0802
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2620
|
1 грузинский лари
|
0,6293
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2206
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1779
|
1 швейцарский франк
|
2,1005
|
1 израильский шекель
|
0,5222
|
1 канадский доллар
|
1,2054
|
1 кувейтский динар
|
5,5317
|
100 казахстанских тенге
|
0,3238
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5057
|
1 молдавский лей
|
0,0998
|
1 норвежская крона
|
0,1666
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6039
|
1 польский злотый
|
0,4596
|
1 румынский лей
|
0,3847
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3021
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3030
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,1041
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9631
|
Золото
|
6781,0280
|
Серебро
|
82,0633
|
Платина
|
2654,0230
|
Палладий
|
2428,0590