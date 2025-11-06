Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2025)
- 06 noyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9561 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0897 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9561
|
100 Rusiya rublu
|
2,0897
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1073
|
1 Belarus rublu
|
0,5699
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0001
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1175
|
1 Çexiya kronu
|
0,0802
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2620
|
1 Gürcü larisi
|
0,6293
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2206
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1779
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1005
|
1 İsrail şekeli
|
0,5222
|
1 Kanada dolları
|
1,2054
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5317
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3238
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5057
|
1 Moldova leyi
|
0,0998
|
1 Norveç kronu
|
0,1666
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6039
|
1 Polşa zlotası
|
0,4596
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3847
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3021
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3030
|
Türk lirəsi
|
0,0404
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,1041
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9631
|
Qızıl
|
6781,0280
|
Gümüş
|
82,0633
|
Platin
|
2654,0230
|
Palladium
|
2428,0590