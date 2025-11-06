CBA currency exchange rates (06.11.2025)
- 06 November, 2025
- 09:23
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.1% to 1.9561 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.4% to 2.0897 manats.
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9561
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0897
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1073
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5699
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0001
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1175
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0802
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2386
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2620
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6293
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2187
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0192
|
1 GBP (British pound)
|
2.2206
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1779
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1005
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5222
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2054
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5317
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3238
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5057
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0998
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1666
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6039
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4596
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3847
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0167
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3021
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3030
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0404
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0404
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1041
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9631
|
Gold (1 ounce)
|
6,781.0280
|
Silver (1 ounce)
|
82.0633
|
Platinum (1 ounce)
|
2,654.0230
|
Palladium (1 ounce)
|
2,428.0590