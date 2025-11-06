Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package

    CBA currency exchange rates (06.11.2025)

    Finance
    • 06 November, 2025
    • 09:23
    CBA currency exchange rates (06.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.1% to 1.9561 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.4% to 2.0897 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9561

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0897

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1073

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5699

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0001

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1175

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0802

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2620

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6293

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2206

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1779

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1005

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5222

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2054

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5317

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3238

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5057

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0998

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1666

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6039

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4596

    1 RON (Romanian leu)

    0.3847

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3021

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3030

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0404

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1041

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9631

    Gold (1 ounce)

    6,781.0280

    Silver (1 ounce)

    82.0633

    Platinum (1 ounce)

    2,654.0230

    Palladium (1 ounce)

    2,428.0590
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2025)

    Latest News

    10:04
    Photo
    Video

    Victory March taking place in Baku

    Military
    09:47

    Israeli deputy ambassador: Proud to cheer for Qarabag FK together with amazing fans

    Foreign policy
    09:39

    Azeri Light crude drops to $65.43 per barrel

    Energy
    09:33

    Azerbaijan moves closer to Serbia in UEFA rankings

    Football
    09:23

    CBA currency exchange rates (06.11.2025)

    Finance
    09:20

    Nvidia's Jensen Huang: 'China going to win AI race'

    ICT
    09:14

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.11.2025)

    Finance
    09:05

    First pilot batch of Kazakh wheat sent to Armenia via Azerbaijan

    Infrastructure
    08:57

    Taiwan seeks to develop portable anti-drone system

    Other countries
    All News Feed