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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2026)

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29%, до 1,9069 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,02%, до 2,0032 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9069

    100 российских рублей

    2,0032

    1 австралийский доллар

    1,1849

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1266

    1 чешская крона

    0,0780

    1 китайский юань

    0,2535

    1 датская крона

    0,2551

    1 грузинский лари

    0,6535

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0176

    1 британский фунт

    2,2466

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1692

    1 швейцарский франк

    2,0441

    1 израильский шекель

    0,5560

    1 канадский доллар

    1,1916

    1 кувейтский динар

    5,4939

    100 казахстанских тенге

    0,3728

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5193

    1 молдавский лей

    0,0951

    1 норвежская крона

    0,1771

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6097

    1 польский злотый

    0,4353

    1 румынский лей

    0,3569

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3286

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2998

    1 Турецкая лира

    0,0346

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0749

    1 Новозеландский доллар

    0,9517

    Золото

    7007,7400

    Серебро

    102,8856

    Платина

    2909,0825

    Палладий

    1983,9000
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2026)
    CBA currency exchange rates (06.10.2026)
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