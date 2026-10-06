Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,29%, до 1,9069 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,02%, до 2,0032 маната.