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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2026)

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,29 % artaraq 1,9069 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,02 % azalaraq 2,0032 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9069

    100 Rusiya rublu

    2,0032

    1 Avstraliya dolları

    1,1849

    1 Belarus rublu

    0,5638

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1266

    1 Çexiya kronu

    0,0780

    1 Çin yuanı

    0,2535

    1 Danimarka kronu

    0,2551

    1 Gürcü larisi

    0,6535

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0176

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2466

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1692

    1 İsveçrə frankı

    2,0441

    1 İsrail şekeli

    0,5560

    1 Kanada dolları

    1,1916

    1 Küveyt dinarı

    5,4939

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3728

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5193

    1 Moldova leyi

    0,0951

    1 Norveç kronu

    0,1771

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6097

    1 Polşa zlotası

    0,4353

    1 Rumıniya leyi

    0,3569

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3286

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2998

    Türk lirəsi

    0,0346

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0749

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9517

    Qızıl

    		 7007,7400

    Gümüş

    		 102,8856

    Platin

    		 2909,0825

    Palladium

    1983,9000
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı Manatın məzənnəsi ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2026)
    CBA currency exchange rates (06.10.2026)
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