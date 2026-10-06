Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2026)
- 06 oktyabr, 2026
- 09:00
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,29 % artaraq 1,9069 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,02 % azalaraq 2,0032 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9069
|
100 Rusiya rublu
|
2,0032
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1849
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0780
|
1 Çin yuanı
|
0,2535
|
1 Danimarka kronu
|
0,2551
|
1 Gürcü larisi
|
0,6535
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0176
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2466
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1692
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0441
|
1 İsrail şekeli
|
0,5560
|
1 Kanada dolları
|
1,1916
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4939
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3728
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5193
|
1 Moldova leyi
|
0,0951
|
1 Norveç kronu
|
0,1771
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6097
|
1 Polşa zlotası
|
0,4353
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3569
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3286
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2998
|
Türk lirəsi
|
0,0346
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0749
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9517
|
Qızıl
|7007,7400
|
Gümüş
|102,8856
|
Platin
|2909,0825
|
Palladium
|
1983,9000