Ilham Aliyev Road to Victory 2026 World Judo Championships
    Ilham Aliyev Road to Victory 2026 World Judo Championships

    CBA currency exchange rates (06.10.2026)

    Finance
    • 06 October, 2026
    • 09:16
    CBA currency exchange rates (06.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.29% to 1.9069 manats, and 100 Russian rubles fell by 1.02% to 2.0032 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9069

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0032

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1849

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5638

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1266

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0780

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2535

    1 DKK (Danish krone)

    0.2551

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6535

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0176

    1 GBP (British pound)

    2.2466

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1692

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0441

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5560

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1916

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4939

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3728

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5193

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0951

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1771

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6097

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4353

    1 RON (Romanian leu)

    0.3569

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3286

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4528

    1 SDR (IMF)

    2.2998

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0346

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0377

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0749

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9517

    Gold (1 ounce)

    7,007.7400

    Silver (1 ounce)

    102.8856

    Platinum (1 ounce)

    2,909.0825

    Palladium (1 ounce)

    1,983.9000
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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