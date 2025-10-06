Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)
- 06 октября, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9927 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2% - до 2,0663 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9927
|
100 российских рублей
|
2,0663
|
1 австралийский доллар
|
1,1224
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0190
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1203
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2669
|
1 грузинский лари
|
0,6244
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2861
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1361
|
1 израильский шекель
|
0,5184
|
1 канадский доллар
|
1,2184
|
1 кувейтский динар
|
5,5574
|
100 казахстанских тенге
|
0,3109
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5135
|
1 молдавский лей
|
0,1019
|
1 норвежская крона
|
0,1708
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6009
|
1 польский злотый
|
0,4683
|
1 румынский лей
|
0,3916
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3150
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3307
|
1 Турецкая лира
|
0,0408
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1310
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9914
|
Золото
|
6697,0140
|
Серебро
|
82,5713
|
Платина
|
2758,9980
|
Палладий
|
2171,9625