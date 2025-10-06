Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9927 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2% - до 2,0663 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9927

    100 российских рублей

    2,0663

    1 австралийский доллар

    1,1224

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0190

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1203

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2669

    1 грузинский лари

    0,6244

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2861

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1361

    1 израильский шекель

    0,5184

    1 канадский доллар

    1,2184

    1 кувейтский динар

    5,5574

    100 казахстанских тенге

    0,3109

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5135

    1 молдавский лей

    0,1019

    1 норвежская крона

    0,1708

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6009

    1 польский злотый

    0,4683

    1 румынский лей

    0,3916

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3150

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3307

    1 Турецкая лира

    0,0408

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1310

    1 Новозеландский доллар

    0,9914

    Золото

    6697,0140

    Серебро

    82,5713

    Платина

    2758,9980

    Палладий

    2171,9625
    курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2025)
    CBA currency exchange rates (06.10.2025)

    Последние новости

    10:06

    В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса Чюрлёниса

    Культура
    09:58

    Из проклятой древнеегипетской гробницы исчезла старинная роспись

    Другие страны
    09:58

    Застрявшая на Эвересте из-за снегопада группа из 350 туристов спустилась с горы

    Другие страны
    09:31

    Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52

    Другие страны
    09:30

    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы

    Происшествия
    09:30

    ЧМ: Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль

    Индивидуальные
    09:28

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)

    Финансы
    09:09

    Индекс Nikkei поднялся на 4,72% после избрания главы правящей партии Японии

    Финансы
    Лента новостей