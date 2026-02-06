В Красноярске арестовали восьмиклассницу, напавшую в школе на сверстников
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 12:23
Суд арестовал на два месяца восьмиклассницу, напавшую на пятерых сверстников и учителя в школе Красноярска (Россия).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
"[Девочка] отправлена под арест на два месяца", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что вооруженная молотком, ученица устроила поджог в школе, затем напала на школьников.
