Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Красноярске арестовали восьмиклассницу, напавшую в школе на сверстников

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 12:23
    В Красноярске арестовали восьмиклассницу, напавшую в школе на сверстников

    Суд арестовал на два месяца восьмиклассницу, напавшую на пятерых сверстников и учителя в школе Красноярска (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

    "[Девочка] отправлена под арест на два месяца", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что вооруженная молотком, ученица устроила поджог в школе, затем напала на школьников.

    Красноярск поджог школа нападение с молотком
    Krasnoyarskda səkkizinci sinif şagirdi həbs edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора

    В регионе
    13:24
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 Global

    ИКТ
    13:22
    Фото

    Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана

    Внешняя политика
    13:10

    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    В регионе
    13:03

    Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДС

    Финансы
    13:00

    Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

    Финансы
    12:56

    В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

    Здоровье
    12:46

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:37

    В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT для допроса

    Это интересно
    Лента новостей