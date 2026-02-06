СЭБ раскрыла детали попытки фишинговой атаки на банковский и госсектор Азербайджана
- 06 февраля, 2026
- 12:25
Служба электронной безопасности (СЭБ) обнародовала результаты расследования попытки фишинга, направленной против банковского и государственного секторов Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Службу, сотрудники СЭБ провели операции по обратной инженерии (анализ, проводимый с целью понимания поведения программы и определения ее компонентов) обнаруженного вредоносного программного обеспечения, в результате чего были определены дополнительные индикаторы ("loc").
При попытке атаки использовались зашифрованный скрипт типа "loader" (используемый для загрузки вредоносного программного обеспечения в целевую компьютерную систему), размещенный в файле "Microsoft Excel", и вредоносное программное обеспечение под названием "Remcos", добавленное в файл изображения посредством стеганографии (размещение скрытой информации внутри файла).
С общим схематическим описанием атаки можно ознакомиться по ссылке.