    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2025)

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9927 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0663 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9927

    100 Rusiya rublu

    2,0663

    1 Avstraliya dolları

    1,1224

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0190

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1203

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2669

    1 Gürcü larisi

    0,6244

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2861

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1811

    1 İsveçrə frankı

    2,1361

    1 İsrail şekeli

    0,5184

    1 Kanada dolları

    1,2184

    1 Küveyt dinarı

    5,5574

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3109

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5135

    1 Moldova leyi

    0,1019

    1 Norveç kronu

    0,1708

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6009

    1 Polşa zlotası

    0,4683

    1 Rumıniya leyi

    0,3916

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3150

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3307

    Türk lirəsi

    0,0408

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1310

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9914

    Qızıl

    6697,0140

    Gümüş

    82,5713

    Platin

    2758,9980

    Palladium

    2171,9625
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)
    CBA currency exchange rates (06.10.2025)

