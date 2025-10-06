Ilham Aliyev 3rd CIS Games European Political Community Summit
    CBA currency exchange rates (06.10.2025)

    Finance
    • 06 October, 2025
    • 09:18
    CBA currency exchange rates (06.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.03% to 1.9927 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.0663 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9927

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0663

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1224

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0190

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1203

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2669

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6244

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2861

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1811

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1361

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5184

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2184

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5574

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3109

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5135

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1019

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1708

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6009

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4683

    1 RON (Romanian leu)

    0.3916

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3150

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3307

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0408

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0411

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1310

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9914

    Gold (1 ounce)

    6,697.0140

    Silver (1 ounce)

    82.5713

    Platinum (1 ounce)

    2,758.9980

    Palladium (1 ounce)

    2,171.9625
    currency rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)

