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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8233 маната, курс рубля – на isə 0,48% - до 0,0211 маната.
Финансы
6 июня 2023 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8233 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8233

1 Российский рубль

0,0211

1 Австралийский доллар

1,1343

1 Аргентинское песо

0,0070

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3446

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0885

100 Вон Республики Корея

0,1310

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2126

1 Китайский юань

0,2392

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6504

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1174

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1571

1 Швейцарский франк

1,8789

1 Израильский шекель

0,4558

1 Канадский доллар

1,2679

1 Кувейтский динар

5,5272

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3698

1 Мексиканское песо

0,0974

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1546

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4076

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2579

1 Турецкая лира

0,0793

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2196

1 Новозеландский доллар

1,0352

Золото (1 унция)

3336,0970

Серебро (1 унция)

40,2569

Платина (1 унция)

1770,0825

Палладиум (1 унция)

2425,8575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.06.2023)

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