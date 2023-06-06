Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8233 маната, курс рубля – на isə 0,48% - до 0,0211 маната.

https://static.report.az/photo/9064b8ec-2ad5-3ea1-8001-d96ef99536ea.jpg https://static.report.az/photo/9064b8ec-2ad5-3ea1-8001-d96ef99536ea.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8233 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0211 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8233 1 Российский рубль 0,0211 1 Австралийский доллар 1,1343 1 Аргентинское песо 0,0070 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3446 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0885 100 Вон Республики Корея 0,1310 1 Чешская крона 0,0775 100 Чилийских песо 0,2126 1 Китайский юань 0,2392 1 Датская крона 0,2448 1 Грузинский лари 0,6504 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1174 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1571 1 Швейцарский франк 1,8789 1 Израильский шекель 0,4558 1 Канадский доллар 1,2679 1 Кувейтский динар 5,5272 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3698 1 Мексиканское песо 0,0974 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1546 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4076 1 Сингапурский доллар 1,2614 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2579 1 Турецкая лира 0,0793 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2196 1 Новозеландский доллар 1,0352 Золото (1 унция) 3336,0970 Серебро (1 унция) 40,2569 Платина (1 унция) 1770,0825 Палладиум (1 унция) 2425,8575 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.06.2023)