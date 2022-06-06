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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 июня 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18%, до 1,8238, курс рубля - 0,37%, до 0,0270 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8238

1 Российский рубль

0,0270

1 Австралийский доллар

1,2244

1 Аргентинское песо

0,0141

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3560

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1097

100 Вон Республики Корея

0,1357

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,2094

1 Китайский юань

0,2556

1 Датская крона

0,2452

1 Грузинский лари

0,5739

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1249

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1741

1 Швейцарский франк

1,7678

1 Израильский шекель

0,5109

1 Канадский доллар

1,3517

1 Кувейтский динар

5,5546

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3873

1 Мексиканское песо

0,0871

1 Молдавский лей

0,0895

1 Египетский фунт

0,0912

1 Норвежская крона

0,1803

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3979

1 Сингапурский доллар

1,2366

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2960

1 Турецкая лира

0,1031

1 Тайваньский доллар

0,0578

1 Таджикский сомони

0,1460

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0580

100 Японских йен

1,3009

1 Новозеландский доллар

1,1061

Золото (1 унция)

3154,6050

Серебро (1 унция)

37,8596

Платина (1 унция)

1740,4005

Палладий (1 унция)

3443,3245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.06.2022)

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