Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18%, до 1,8238, курс рубля - 0,37%, до 0,0270 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8238 1 Российский рубль 0,0270 1 Австралийский доллар 1,2244 1 Аргентинское песо 0,0141 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3560 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1097 100 Вон Республики Корея 0,1357 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,2094 1 Китайский юань 0,2556 1 Датская крона 0,2452 1 Грузинский лари 0,5739 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1249 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1741 1 Швейцарский франк 1,7678 1 Израильский шекель 0,5109 1 Канадский доллар 1,3517 1 Кувейтский динар 5,5546 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3873 1 Мексиканское песо 0,0871 1 Молдавский лей 0,0895 1 Египетский фунт 0,0912 1 Норвежская крона 0,1803 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3979 1 Сингапурский доллар 1,2366 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2960 1 Турецкая лира 0,1031 1 Тайваньский доллар 0,0578 1 Таджикский сомони 0,1460 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0580 100 Японских йен 1,3009 1 Новозеландский доллар 1,1061 Золото (1 унция) 3154,6050 Серебро (1 унция) 37,8596 Платина (1 унция) 1740,4005 Палладий (1 унция) 3443,3245 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.06.2022)