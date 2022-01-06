Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9230
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,2195
|
1 Аргентинское песо
|
0,0165
|
1 Белорусский рубль
|
0,6567
|
1 Бразильский реал
|
0,2974
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1066
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1417
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2030
|
1 Китайский юань
|
0, 2666
|
1 Датская крона
|
0,2585
|
1 Грузинский лари
|
0,5496
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2995
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1860
|
1 Швейцарский франк
|
1,8522
|
1 Израильский шекель
|
0, 5460
|
1 Канадский доллар
|
1,3287
|
1 Кувейтский динар
|
5,6152
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4044
|
1 Мексиканское песо
|
0,0822
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1914
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4200
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2507
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3785
|
1 Турецкая лира
|
0,1242
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0619
|
100 Японских йен
|
1,4670
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1488
|
Золото (1 унция)
|
3069,4095
|
Серебро (1 унция)
|
38,4613
|
Платина (1 унция)
|
1660,6195
|
Палладий (1 унция)
|
3154,8600