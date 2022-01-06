Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9230 1 Российский рубль 0,0221 1 Австралийский доллар 1,2195 1 Аргентинское песо 0,0165 1 Белорусский рубль 0,6567 1 Бразильский реал 0,2974 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1066 100 Вон Республики Корея 0,1417 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2030 1 Китайский юань 0, 2666 1 Датская крона 0,2585 1 Грузинский лари 0,5496 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,2995 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1860 1 Швейцарский франк 1,8522 1 Израильский шекель 0, 5460 1 Канадский доллар 1,3287 1 Кувейтский динар 5,6152 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4044 1 Мексиканское песо 0,0822 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1914 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4200 1 Сингапурский доллар 1,2507 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3785 1 Турецкая лира 0,1242 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0619 100 Японских йен 1,4670 1 Новозеландский доллар 1,1488 Золото (1 унция) 3069,4095 Серебро (1 унция) 38,4613 Платина (1 унция) 1660,6195 Палладий (1 унция) 3154,8600 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.01.2022)