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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.
Финансы
6 января 2022 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9230

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,2195

1 Аргентинское песо

0,0165

1 Белорусский рубль

0,6567

1 Бразильский реал

0,2974

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1066

100 Вон Республики Корея

0,1417

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2030

1 Китайский юань

0, 2666

1 Датская крона

0,2585

1 Грузинский лари

0,5496

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2995

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1860

1 Швейцарский франк

1,8522

1 Израильский шекель

0, 5460

1 Канадский доллар

1,3287

1 Кувейтский динар

5,6152

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4044

1 Мексиканское песо

0,0822

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1914

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4200

1 Сингапурский доллар

1,2507

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3785

1 Турецкая лира

0,1242

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0619

100 Японских йен

1,4670

1 Новозеландский доллар

1,1488

Золото (1 унция)

3069,4095

Серебро (1 унция)

38,4613

Платина (1 унция)

1660,6195

Палладий (1 унция)

3154,8600
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2022)

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