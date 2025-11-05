Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2025)

Новый мэр Нью-Йорка приступит к работе с 1 января - ОБНОВЛЕНО-2 Другие страны

В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружия В регионе

Театрам Азербайджана выделят полмиллиона манатов на постановку спектаклей Kультурная политика

В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались Здоровье

Глава ЦБА назначил себе еще одного советника Финансы

Дорожная полиция напомнила водителям и пешеходам о безопасности в условиях непогоды Происшествия

Посол Украины: У нас есть четкое видение будущего с Азербайджаном Внешняя политика

В 2026 году расходы на содержание дипмиссий Азербайджана вырастут до 215 млн манатов Внешняя политика