Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2025)
- 05 ноября, 2025
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро подешевел на 0,2%, до 1,9534 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,0988 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9534
|
100 российских рублей
|
2,0988
|
1 австралийский доллар
|
1,1035
|
1 белорусский рубль
|
0,5699
|
1 болгарский лев
|
0,9987
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1174
|
1 чешская крона
|
0,0800
|
1 китайский юань
|
0,2385
|
1 датская крона
|
0,2617
|
1 грузинский лари
|
0,6280
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2143
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1775
|
1 швейцарский франк
|
2,0999
|
1 израильский шекель
|
0,5187
|
1 канадский доллар
|
1,2047
|
1 кувейтский динар
|
5,5323
|
100 казахстанских тенге
|
0,3245
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5029
|
1 молдавский лей
|
0,1003
|
1 норвежская крона
|
0,1665
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6038
|
1 польский злотый
|
0,4585
|
1 румынский лей
|
0,3841
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3006
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3036
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,1076
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9614
|
Золото
|
6750,8955
|
Серебро
|
81,1073
|
Платина
|
2619,3345
|
Палладий
|
2384,2755