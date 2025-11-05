Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2025)

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 09:17
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро подешевел на 0,2%, до 1,9534 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,0988 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9534

    100 российских рублей

    2,0988

    1 австралийский доллар

    1,1035

    1 белорусский рубль

    0,5699

    1 болгарский лев

    0,9987

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1174

    1 чешская крона

    0,0800

    1 китайский юань

    0,2385

    1 датская крона

    0,2617

    1 грузинский лари

    0,6280

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2143

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1775

    1 швейцарский франк

    2,0999

    1 израильский шекель

    0,5187

    1 канадский доллар

    1,2047

    1 кувейтский динар

    5,5323

    100 казахстанских тенге

    0,3245

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5029

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1665

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6038

    1 польский злотый

    0,4585

    1 румынский лей

    0,3841

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3006

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3036

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,1076

    1 Новозеландский доллар

    0,9614

    Золото

    6750,8955

    Серебро

    81,1073

    Платина

    2619,3345

    Палладий

    2384,2755
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2025)
    CBA currency exchange rates (05.11.2025)

