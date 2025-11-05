Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package

    CBA currency exchange rates (05.11.2025)

    Finance
    • 05 November, 2025
    • 09:18
    CBA currency exchange rates (05.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9534 manats, and 100 Russian rubles remained unchanged at 2.0988 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9534

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0988

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1035

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5699

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.9987

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1174

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0800

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2385

    1 DKK (Danish krone)

    0.2617

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6280

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2143

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1775

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0999

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5187

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2047

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5323

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3245

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5029

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1003

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1665

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6038

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4585

    1 RON (Romanian leu)

    0.3841

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3006

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3036

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0404

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1076

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9614

    Gold (1 ounce)

    6,750.8955

    Silver (1 ounce)

    81.1073

    Platinum (1 ounce)

    2,619.3345

    Palladium (1 ounce)

    2,384.2755
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2025)

    Latest News

    09:49

    Voter turnout highest in half century in New York's parliamentary elections

    Other countries
    09:41

    UEFA Champions League: Qarabag to face Chelsea tonight

    Football
    09:34

    Global oil prices fall amid API data

    Energy
    09:28

    China confirms suspension of 24% tariff on US goods, retains 10% levy

    Other countries
    09:26

    At least 10 killed in Bosnia nursing home fire

    Other countries
    09:22

    Death toll in Typhoon Kalmaegi climbs to 66 in Philippines

    Other countries
    09:18

    CBA currency exchange rates (05.11.2025)

    Finance
    09:15

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.11.2025)

    Finance
    09:08
    Photo

    Participants of UN World Summit in Doha invited to WUF13 forum in Baku

    Infrastructure
    All News Feed