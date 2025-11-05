Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2025)
- 05 noyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9534 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 2,0988 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9534
|
100 Rusiya rublu
|
2,0988
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1035
|
1 Belarus rublu
|
0,5699
|
1 Bolqarıstan levi
|
0,9987
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1174
|
1 Çexiya kronu
|
0,0800
|
1 Çin yuanı
|
0,2385
|
1 Danimarka kronu
|
0,2617
|
1 Gürcü larisi
|
0,6280
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2143
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1775
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0999
|
1 İsrail şekeli
|
0,5187
|
1 Kanada dolları
|
1,2047
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5323
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3245
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5029
|
1 Moldova leyi
|
0,1003
|
1 Norveç kronu
|
0,1665
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6038
|
1 Polşa zlotası
|
0,4585
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3841
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3006
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3036
|
Türk lirəsi
|
0,0404
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,1076
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9614
|
Qızıl
|
6750,8955
|
Gümüş
|
81,1073
|
Platin
|
2619,3345
|
Palladium
|
2384,2755