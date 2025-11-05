İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9534 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 2,0988 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9534

    100 Rusiya rublu

    2,0988

    1 Avstraliya dolları

    1,1035

    1 Belarus rublu

    0,5699

    1 Bolqarıstan levi

    0,9987

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1174

    1 Çexiya kronu

    0,0800

    1 Çin yuanı

    0,2385

    1 Danimarka kronu

    0,2617

    1 Gürcü larisi

    0,6280

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2143

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1775

    1 İsveçrə frankı

    2,0999

    1 İsrail şekeli

    0,5187

    1 Kanada dolları

    1,2047

    1 Küveyt dinarı

    5,5323

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3245

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5029

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1665

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6038

    1 Polşa zlotası

    0,4585

    1 Rumıniya leyi

    0,3841

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3006

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3036

    Türk lirəsi

    0,0404

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,1076

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9614

    Qızıl

    6750,8955

    Gümüş

    81,1073

    Platin

    2619,3345

    Palladium

    2384,2755
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2025)
    CBA currency exchange rates (05.11.2025)

